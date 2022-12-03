İsviçre teknik direktörü Murat Yakın kimdir, kaç yaşında? İşte kariyeri hakkında ayrıntılar

Türk asıllı İsviçreli eski futbolcu ve teknik direktör Murat Yakın 15 Eylül 1974 tarihinde dünyaya geldi. İsviçre millî futbol takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmaktadır.



Kulüp kariyeri



1992 yılında Grasshopper takımında profesyonel olan Murat, 1997-1999 yıllarında Stuttgart'ta, 1999-2000 yıllarında Fenerbahçe'de, 2000 ve 2001-2006 yıllarında Basel'de, ve 2000-2001 yıllarında Kaiserslautern'de top koşturdu. Ondan sonra pek kendini gösteremeyen Murat, 2006 yılında 31 yaşındayken Basel takımında futbola veda etti. Murat, kariyeri boyunca 274 maça çıktı ve 47 gol attı.



Millî takım kariyeri



Murat, şu ana kadar İsviçre formasını 49 kez giydi ve 4 gol attı. Ayrıca 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da İsviçre'nin kadrosunda yer almayı başardı.



Teknik direktörlük kariyeri



2006 yılında Concordia Basel takımını çalıştırmaya başlayan Murat, 2009 yılında Thun takımının başına geçen Murat, 2011-2012 yılında Luzern takımını çalıştırdı. 2014-2015 sezonunda Spartak Moskova takımının teknik direktörlüğünü yapmıştır.



Özel hayatı



Murat Yakin, aynı zamanda Grasshoppers, Basel ve BSC Young Boys'ta başarılı bir şekilde görev almış profesyonel bir futbolcu olan ve aynı zamanda İsviçre'yi uluslararası düzeyde temsil eden Hakan Yakın'in ağabeyidir.

