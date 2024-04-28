Akra Gran Fondo Powered by AG Tohum Bisiklet Yarışı yapıldı

Antalya’nın Kemer ilçesindeki Mustafa Ertuğrul Aker Parkı önünden Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu ve diğer protokol üyelerinin damalı bayrağı sallamasıyla başlayan yarışlarda sporcular, 98 kilometrelik ve 49 kilometrelik parkurlarda pedal çevirdi. “Mavi ve Yeşilin bir parçası ol” sloganıyla tabiat parkları ve doğasıyla dünyanın en popüler tatil noktalarından biri olan Kemer'de yapılan yarışta sporcular, birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.



Yarışların tamamlanmasının ardından Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda ödül töreni düzenlendi.



KEMER TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK



Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, bu yıl 6.'sı düzenlenen yarışların çok güzel bir havada organize edildiğini söyledi. Yarışmaya yerli ve yabancı 583 sporcunun katıldığını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Güzel bir yarış oldu. Kemer tanıtımı için önemli bir etkinlik. Yarışlar için Kemer’e gelen sporcular kendi memleketlerine ve ülkelerine gidince Türkiye’nin ve Kemer’in doğal güzelliklerini anlatacaklar. Bu tarz organizasyonlarımız artarak devam edecek” dedi.

Organizasyon, sporcuların da yer aldığı hatıra fotoğrafı ile sona erdi