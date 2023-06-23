Ivan Perisic kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde olan Ivan Perisic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Ivan Perisic, 2 Şubat 1989 yılında doğdu. Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giymektedir.

Perisic, henüz 17 yaşındayken RSC Anderlecht, PSV, Ajax, Trabzonspor, Hertha Berlin ve Hamburg gibi takımlar ilgileniyordu. Split'te bazı gazetetciler tarafından "yeni Asanović" diye çağrılan Perisic Fransa'nın Sochaux takımına transfer oldu.

2007 ve 2009 yılları arasında Sochaux'da kalsa da forma şansı bulamamıştı. 2009'da Pro League takımlarından KSV Roeselare ile yarım sezonluk sözleşme imzaladı.



26 Ağustos 2009'da 250 bin euro karşılığında Club Brugge'e transfer oldu ve üç buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Belçika'nın futbol yorumcuları tarafından geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu.



2010-11 sezonunda Perišić Pro League'de 22 golle gol kralı oldu ve Belçika'da Yılın Futbolcusu seçildi.



Perišić Hırvatistan'ın 17 yaş altı, 18 yaş altı ve 21 yaş altı takımlarında oynadı. 2011 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri'nde 2 gol attı. 26 Ocak 2011'de Hırvatistan A millî takımına seçildi.



23 Mayıs 2011'de, Borussia Dortmund ile 5 milyon euro karşılığında, beş yıllık sözleşme imzaladı. İlk maçına 5 Ağustos'ta 3-1 yendikleri HSV maçında çıktı. 76. dakikada Chris Löwe'nin yerine oyuna dahil oldu.



13 Eylül 2011'de Arsenal ile yaptıkları Şampiyonlar Ligi maçında 69. dakikada oyuna girdi ve son dakikalarda gol attı. Ligdeki ilk golünü 14 Ekim 2011'de 2-0 kazandıkları SV Werder Bremen maçında attı. 21 Nisan 2012'de Borussia Mönchengladbach'a açılış golünü attı. Maçı 2-0 kazandılar.



6 Ocak 2013 tarihinde Perišić'in VfL Wolfsburg 8 milyon Euro'ya transfer olduğu bildirildi.



30 Ağustos 2015 tarihinde Perišić, 16 milyon Euro ücret karşılığında beş yıllık sözleşme karşılığı FC Internazionale Milano ile anlaştı.



13 Ağustos 2019 tarihinde Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar 1 yıllığına kiralık olarak transfer olmuştur.