Japon yıldız Kamada Galatasaray'ın listesinde

Japon yıldız Daichi Kamada, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.



Sarı-kırmızılılar, takımda yaşanacak ayrılıklara bağlı olarak 10 numaraya takviye yapacak.

SEZON BAŞINDA DA NABIZ YOKLAMIŞTI



Listenin başında yer alan isimse Lazio forması giyen Kamada var.



Galatasaray, sezon başında da Japon yıldız için nabız yoklamıştı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erdikten sonra Lazio'ya imza atan Kamada, bu sezon 22 maçta süre aldı.

