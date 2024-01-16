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Japon yıldız Kamada Galatasaray'ın listesinde

Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ara transfer döneminde Japon yıldız Daichi Kamada'yı gündemine aldı.

Japon yıldız Kamada Galatasaray'ın listesinde

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Japon yıldız Daichi Kamada, 'ın transfer listesine girdi.

Sarı-kırmızılılar, takımda yaşanacak ayrılıklara bağlı olarak 10 numaraya takviye yapacak.

SEZON BAŞINDA DA NABIZ YOKLAMIŞTI

Listenin başında yer alan isimse Lazio forması giyen Kamada var.

Galatasaray, sezon başında da Japon yıldız için nabız yoklamıştı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erdikten sonra Lazio'ya imza atan Kamada, bu sezon 22 maçta süre aldı.

Japon yıldız Kamada Galatasaray'ın listesinde - 1
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