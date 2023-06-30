Jorge Jesus, Suudi Arabistan'a imzalarsa dünyanın en çok kazanan ismi olacak

Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.



UOL Esporte'nin haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Bu maaş, Jesus'u dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü yapacak.



Şu anda bu unvanın sahibi 6,5 milyon euro ile Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick.



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jesus, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2,2 puan ortalaması yapmıştı.

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