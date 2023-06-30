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Trabzonspor Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı stoper Joaquin Fernandez'in maliyeti belli oldu.

Trabzonspor Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi

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Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerin Fernandez için ödeyeceği ücret açıklandı.

İki yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylar şöyle:

"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,

2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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