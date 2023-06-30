Trabzonspor Joaquin Fernandez'i KAP'a bildirdi. Bordo-mavililerin Fernandez için ödeyeceği ücret açıklandı.



İki yıllık sözleşme imzalanan 27 yaşındaki oyuncunun sözleşme detaylar şöyle:



"Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 (İki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;



2023-2024 futbol sezonu için 1.300.000.-EUR,



2024-2025 futbol sezonu için 1.400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır.



Kamuoyuna duyurulur."