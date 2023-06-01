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Jorge Jesus'un yerine düşünülen ismi açıkladılar

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, gitmesi halinde yerine gelecek en yakın ismin Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.

Jorge Jesus'un yerine düşünülen ismi açıkladılar

ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, sarı lacivertli takım için Vincenzo Montella iddiası ortaya atıldı.

Sport Italia'nın haberine göre, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Fenerbahçe'ye yakın. Haberde, İtalyan teknik adamın Türkiye'de kalacağı ancak yeni bir deneyim için Adana Demirspor'dan ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü.

Sarı lacivertlilerin Jorge Jesus'un yerini doldurabilecek yeni bir teknik direktör aradığı belirtilirken, Montella'nın Fenerbahçe için en sıcak isimlerden biri olduğu ifade edildi.

Jorge Jesus'un yerine düşünülen ismi açıkladılar - 1

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde dünyaya geldi. Montella futbolculuk kariyerine o dönem İtalya'nın 3. Ligi'nde mücadele veren Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B takımlarından Genoa'ya geçti.

Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol, Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon euro karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.

Montella İtalya milli futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.

Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Vincenzo Montella, şuan Türkiye'de Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü olarak görevini sürdürüyor.

VİNCENZO MONTELLA FUTBOL KARİYERİ

1990-1995 - Empoli

1995-1996 - Genoa

1996-1999 - Sampdoria

1999-2009 - Roma

2007 - Fulham

2007-2008 - Sampdoria

VİNCENZO MONTELLA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2011 - Roma

2011-2012 - Catania

2012-2015 - Fiorentina

2015-2016 - Sampdoria

2016-2017 - Milan

2017-2018 - Sevilla

2018-2019 - Fiorentina

2021- Adana Demirspor

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