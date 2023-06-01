Jorge Jesus'un yerine düşünülen ismi açıkladılar

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus ile yola devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, sarı lacivertli takım için Vincenzo Montella iddiası ortaya atıldı.
Sport Italia'nın haberine göre, Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Fenerbahçe'ye yakın. Haberde, İtalyan teknik adamın Türkiye'de kalacağı ancak yeni bir deneyim için Adana Demirspor'dan ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerin Jorge Jesus'un yerini doldurabilecek yeni bir teknik direktör aradığı belirtilirken, Montella'nın Fenerbahçe için en sıcak isimlerden biri olduğu ifade edildi.
VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?
Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 İtalya'nın Pomigliano d'Arco şehrinde dünyaya geldi. Montella futbolculuk kariyerine o dönem İtalya'nın 3. Ligi'nde mücadele veren Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B takımlarından Genoa'ya geçti.
Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol, Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon euro karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.
Montella İtalya milli futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.
Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.
Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Vincenzo Montella, şuan Türkiye'de Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü olarak görevini sürdürüyor.
VİNCENZO MONTELLA FUTBOL KARİYERİ
1990-1995 - Empoli
1995-1996 - Genoa
1996-1999 - Sampdoria
1999-2009 - Roma
2007 - Fulham
2007-2008 - Sampdoria
VİNCENZO MONTELLA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2011 - Roma
2011-2012 - Catania
2012-2015 - Fiorentina
2015-2016 - Sampdoria
2016-2017 - Milan
2017-2018 - Sevilla
2018-2019 - Fiorentina
2021- Adana Demirspor