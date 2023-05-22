Juventus'a 10 puan silme cezası

FIGC'in internet sitesinden yapılan açıklamada, federasyon spor hakimliğinin, adı haksız sermaye kazancı ve futbolcu transfer değerlerini olduğundan farklı göstermek gibi mali yolsuzlukların incelendiği adli soruşturmaya karışan Juventus'a yönelik dosyayı İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesinin (CONI) talebiyle yeniden değerlendirdiği ve siyah-beyazlı kulübe mevcut futbol sezonundan geçerli olmak üzere 10 puan silme cezası verdiği belirtildi.



Spor hakimliği, spor savcısı tarafından Juventus'un eski başkan yardımcısı Pavel Nedved ve diğer 6 yönetici için istenen 8'er aylık hak mahrumiyeti cezasını kabul etmedi ve bu isimler beraat etti.



FIGC'nin bu kararı sonrasında Serie A'nın puan durumu da güncellendi. Ceza kararından önce 69 puanla 2. sırada bulunan Juventus, 10 puan silme cezasıyla 59 puanla 7. sırada yer aldı.



Bu kararla, Juventus'un ligi gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak bir konumda tamamlaması zora girdi.



FIGC Spor Savcısı, duruşmanın gündüz bölümünde siyah-beyazlı kulüp için 11 puan silme cezası talep etmişti.



Juventus Kulübünden 10 puan silme cezasına ilişkin yapılan açıklamada ise cezaya itiraz hakkının saklı tutulduğu ve gerekçeli kararın beklendiği kaydedildi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin