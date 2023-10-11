Juventus'ta Nicolo Fagioli'ye yasadışı bahis soruşturması

Juventus'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli'nin yasadışı platformlarda bahis oynaması nedeniyle soruşturma altında olduğunu iddia etti.



SAVCI SORUŞTURMA BAŞLATTI



Torino savcısı Giuseppe Chine, Fagioli'nin avukatlarının İtalya Futbol Federasyonu'nu devam eden soruşturma hakkında bilgilendirmesinin ardından soruşturma başlattı.



Soruştrmaya dahil olan müfettişler, verileri ve işlemleri taradığını ve Fagioli'nin uluslararası araştırılan şüpheli bahisçilerden biri olduğunu bildirdi.



Spor Adalet Yasası'nın 24. Maddesinde yer alan yasaya göre futbolcular, FIGC, Uefa ve Fifa tarafından düzenlenen resmi etkinliklerde kumar oynamasını yasaklamaktadır. Doğrudan veya dolaylı olarak bahis oynayamazlar.

MEN VE PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA



Fagioli resmi futbol maçlarında kumar oynamaktan suçlu bulunursa 25 bin euronun üzerinde para cezasına çarptırılabilir.



Ancak Cremonese'den kiralanan oyuncu aynı zamanda üç yıla kadar çıkabilecek potansiyel bir men cezasıyla karşı karşıya.

