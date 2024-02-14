Kaan Kahriman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Kaan Kahriman, koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. İşte, Kaan Kahriman'ın biyografisi...



KAAN KAHRİMAN KİMDİR?



2004 yılında dünyaya gelen Kaan Kahriman, Memleketi Antalya'da Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu'nu ve Ankara Etimesgut Eryaman'da Eryaman Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesi'ni okudu.



Orta öğrenimini tamamladıktan sonra Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okumaya başladı.



Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitimine devam ediyor.



SPORTİF BAŞARILARI



Kahriman, İtalya'nın San Donato Milanese şehrinde düzenlenen 2018 Avrupa Gençler Halter Şampiyonası'nda toplam 62 kiloda bronz madalya aldı.



Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 2021 Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda koparmada altın, toplamda ise 61 kiloda gümüş madalya aldı.



2022 yılında Yunanistan'ın Kandiye kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada altın madalya kazandı.



Milli halterci Kaan Kahriman, Romanya’da düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonasında 3 altın madalya kazanmıştı.

