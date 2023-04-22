Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 5 madalya

5 madalya ile büyük kadınlar 2023 Avrupa Güreş Şampiyonası'nı bu akşam yapılan final maçlarıyla tamamlayan milli takımda 76 kiloda Yasemin Adar altın, 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, 68 kiloda Nesrin Baş ve 53 kiloda Zeynep Yetgil ise bronz madalya kazandılar. 55 kiloda Bediha Gün, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Eda Tekin, 62 kiloda Selvi İlyasoğlu ve 65 kiloda Büşra Efe ise 2023 Avrupa şampiyonasını madalyasız tamamlayan isimler oldular.



BUSE TOSUN ÇAVUŞOĞLU GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI



Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de devam eden 2023 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nın kadın maçlarının son gününde 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu, final maçında Romen Aleksandra Nicoleta Angel ile karşılaştı. Son saniyede rakibine 1 puan veren Buse, (4-4) puan avantajı ile kaybederek gümüş madalyada kaldı.



72 kiloda Avrupa şampiyonasında mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Rus asıllı Avrupa Şampiyonu İsrail’li İlena Kratysh'i (6-0) öndeyken tuşla yenerek yarı finale yükseldi. Bu turda ise İtalyan Dalma Caneva'yı (10-0) teknik üstünlükle yenerek adını finale yazdıran isim oldu. Buse, finalde altın madalya için Romen Aleksandra Nicoleta Angel ile karşılaştı. 2022 Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazanan Buse, maça kotrollü başladı ve rakibine ilk ihtarı verdirerek (1-0) öne geçti. İkinci devreye Angel, hızlı başladı (2-1) öne geçti. Kenar yönetimi bu puana itiraz etti. İtiraz kabul edilmeyince Buse Tosun Çavuşoğlu, (3-1) geriye düştü. Maçın bitimine 1 dakika kala Buse, skoru (3-2) yaptı. Son 35 saniyede rakibini bastırarak (4-3) öne geçen Buse Tosun Çavuşoğlu, maçın son iki salisesinde 1 puan verince maçı (4-4) son puan avantajıyla rakibine verdi. Gümüş madalyada kalan Buse, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017 yıllarında bronz, 2022’de de gümüş madalya kazanmıştı.



ZEYNEP YETKİL’DEN BRONZ MADALYA



53 kiloda Zeynep Yetgil, bronz madalya müsabakasında Azerbaycanlı Türkan Nasirova’yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.Zeynep Yetgil, elemelerde Polonyalı Roksana Marta Zasina’yı (10-0) teknik üstünlükle mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İsveçli Emma Jonna Denise Mamgren ile karşılaşan Zeynep, minderden 11-6 yenik ayrılmasına rağmen rakibinin finale çıkması ile bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti.



Zeynep, bronz madalya karşılaşmasında Azerbaycanlı Türkan Nasirova’yı maçın ilk dakikasında (10-0) teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.



ÜÇ SPORCU FİNALE YÜKSELDİ



2023 Grekoromen Avrupa Güreş şampiyonası Zagreb’de bugün sabah seansıyla başladı. Sabah seansında elemelerde 55, 63, 77, 87 ve 130 kilo maçları yapıldı.



Sabah seansında yapılan elemeler sonunda 130 kiloda Rıza Kayaalp, 87 kiloda Ali Cengiz ve 55 kiloda Adem Burak Uzun finale yükselerek altın madalya için mindere çıkacaklar. 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 63 kiloda Mehmet Çeker ise bronz madalya için yarın akşam TSİ 19.00'da mindere çıkacaklar.



RIZA KAYAALP FİNALDE



55 kiloda Adem Burak Uzun ilk turu bay geçti. Çeyrek finalde ise Ermeni Rudik Makrcyha’nı (12-3) yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Gürcü Nugzari Tsurtsima kaşısında (13-3) teknik üstünlükle galip gelerek finale yükseldi. Adem, finelde Azerbaycan’lı Eldaniz Azızlı karşısında yarın akşam seansında altın madalya için mücadele edecek.



87 kiloda Ali Cengiz, Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg’un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov’u (1-1) son puan avantajı ile yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ali, yarı finalde karşılaştığı Gürcü Lasha Gobadze’yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Ali Cengiz yarın akşam seansında, Macar Istvan Takacs karşısında altın madalya için mücadele edecek.



12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus sporcu Aleksandr Karelin’in rekoruna ortak olmak için yarın akşam 130 kiloda finalde mücadele edecek olan Rıza Kayaalp ilk maçında Sırbistan’lı Boris Petrusici’yi (8-0), sayı tuşu ile Çeyrekte Norveçli Oskar Markıv’iyi 8-0) sayı tuşu ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Kenetstautas’ı (8-0) sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Rıza, finalde Azerbaycan’lı Sabah Saleh Sharıatı ile karşısında 12'nci şampiyonluk için yarın akşam mindere çıkacak.



BRONZ MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEKLER



63 kiloda Mehmet Çeker Bulgar sporcu karşısında bronz madalya için mindere çıkacak.



77 kiloda Yunus Emre Başar, repesajdan gelecek rakibi ile bronz madalya mücadelesi yapacak.



Öte yandan Grekoromen Avrupa Güreş Şampiyonasında yarın 60 kg Kerem Kamal, 67 kg Murat Fırat, 72 kg Selçuk Can, 82 kg Burhan Akbudak ve 97 kg Metehan Başar Sabah Seansında Eleme Maçlarına çıkacaklar.

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