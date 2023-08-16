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Kadınlar Dünya Kupası final maçı ne zaman? İspanya-İngiltere maçı için geri sayım

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere, finalde İspanya'nın rakibi oldu. Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere, Avustralya'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez finale çıktı. Peki, Kadınlar Dünya Kupası final maçı ne zaman?

Kadınlar Dünya Kupası final maçı ne zaman? İspanya-İngiltere maçı için geri sayım

9. Kadınlar 'nın ikinci finalistini belirleyecek maç, Sidney kentindeki Avustralya Stadı'nda oynandı. İngiltere tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı. İşte, İspanya-İngiltere final maçı tarihi...

İspanya ile İngiltere arasındaki final maçı, 20 Ağustos Pazar günü TSİ 13.00'te oynanacak.

Müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

AVUSTRALYA-İNGİLTERE MAÇINDAN NOTLAR

Tarihinde ilk defa son 4'e kalan ev sahibi Avustralya ile turnuvada peş peşe 3. kez yarı finale çıkan İngiltere karşılaştı.

İngiltere, Toone'nin 36. dakikada attığı golle soyunma odasına önde gitti ancak Avustralya, 63. dakikada Kerr ile skoru eşitledi.

Hemp'in savunmanın hatasını değerlendirmesiyle 71. dakikada bir kez daha üstünlüğü ele geçiren İngiltere, Russo'nun 86. dakikadaki golüyle de maçı 3-1 kazandı.

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