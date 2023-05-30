NTV.COM.TR’ye geri dön

Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo yeşil sahalara dönüyor

Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran 44 yaşındaki Andrea Pirlo, futbolculuğa dönme kararı aldı. Gerard Pique'nin kurduğu Kings League'de Jijantes'in formasını giyeceği aktarıldı.

Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo yeşil sahalara dönüyor

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İtalyan efsane futbolcu , yeşil sahalara futbolcu olarak dönmeye hazırlanıyor.

Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan yıldız, Kings League'de Jijantes FC'nin formasını giyecek.

Twitch yayıncısı Ibai Llanos ve Gerard Pique, Pirlo'nun Kings League'de forma giyeceğini aktardı. 

Daha önceden bu turnuvada farklı takımlarla Ronaldinho, Iker Casillas ve Kun Aguero gibi efsaneler boy göstermişti.

MAÇ BAŞINA 1.29 PUAN ORTALAMASI

Pirlo, Fatih Karagümrük başında 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. İtalyan çalıştırıcı çıktığı mücadelelerde maç başına 1.29 puan ortalaması tutturdu.

KINGS LEAGUE NEDİR?

Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique'nin 'da kurduğu Kings League, futbolu bırakan yıldızların yeşil sahalara çıktığı bir organizasyon olarak biliniyor.

Juventus'a futbolcuların maaşlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle para cezası

Juventus'a futbolcuların maaşlarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle para cezası

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...