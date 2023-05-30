Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo yeşil sahalara dönüyor

İtalyan efsane futbolcu Andrea Pirlo, yeşil sahalara futbolcu olarak dönmeye hazırlanıyor.

Fatih Karagümrük'ü çalıştıran İtalyan yıldız, Kings League'de Jijantes FC'nin formasını giyecek.



Twitch yayıncısı Ibai Llanos ve Gerard Pique, Pirlo'nun Kings League'de forma giyeceğini aktardı.



Daha önceden bu turnuvada farklı takımlarla Ronaldinho, Iker Casillas ve Kun Aguero gibi efsaneler boy göstermişti.

MAÇ BAŞINA 1.29 PUAN ORTALAMASI



Pirlo, Fatih Karagümrük başında 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. İtalyan çalıştırıcı çıktığı mücadelelerde maç başına 1.29 puan ortalaması tutturdu.

KINGS LEAGUE NEDİR?



Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique'nin İspanya'da kurduğu Kings League, futbolu bırakan yıldızların yeşil sahalara çıktığı bir organizasyon olarak biliniyor.

