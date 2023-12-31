Karim Benzema Suudi Arabistan'ı terk etti

Geçtiğimiz sezon başında Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema, Real Madrid'den ayrılarak Al-Ittihad'ın yolunu tuttu.

Real Madrid'den 14 yıl sonra ayrılan 35 yaşındaki futbolcu, Al-Ittihad kulübü tarafından yılda 200 milyon euro maaşla transfer edilmişti.

Üst üste alınan 3 mağlubiyetin ardından taraftarlar Benzema'yı hedef gösterdi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞI İÇİN ÜLKEYİ TERK ETTİ



Marca'nın haberine göre, Fransız futbolcunun Al-Nassr'a 5-2 mağlup olunan maçın ardından sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı ve bu gelişmelerin ardından ülkeyi terk ettiği öne sürüldü.

Ayrıca kulüp yetkililerinin antrenmanlara gelmeyen Karim Benzema'ya ulaşamadıkları aktarıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Öte yandan sosyal medya hesaplarından birçok ölüm tehditleri alan Karim Benzema'nın 76 milyon takipçili Instagram hesabını da kapattığı görüldü.

Benzema'nın, aldığı tehdit mesajları sonrasında sözleşmesini feshedeceği iddia ediliyor



Golcü oyuncu Al-Ittihad formasıyla 20 maçta 12 gol atıp 5 asist kaydetti.