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Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı

Trendyol 'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Yılport Samsunspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı.

Kasımpaşa, konuk ettiği Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.

Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golü 3’üncü dakikada Aytaç Kara kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 49’a yükseltirken, Samsunspor ise 39 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Dk. 85 Sadiku), Fall (Dk. 90+2 Sadık Çiftpınar), Ngoy (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Hajradinovic, Da Costa

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Schindler), Alim Öztürk (Dk. 46 Ntcham), Van Drongelen, Bola, Benasser, Tait (Dk. 86 Muja), Holse (Dk. 70 Fofana), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk. 46 Dimata)

Gol: Dk. 3 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 41 Fall, Dk. 90+4 Gianniotis (Kasımpaşa), Dk. 72 Dimata, Dk. 78 Van Drongelen, Dk. 83 Fofana (Yılport Samsunspor)

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