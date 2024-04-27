Kasımpaşa 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Yılport Samsunspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı.
Kasımpaşa, konuk ettiği Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.
Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren golü 3’üncü dakikada Aytaç Kara kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 49’a yükseltirken, Samsunspor ise 39 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara (Dk. 85 Sadiku), Fall (Dk. 90+2 Sadık Çiftpınar), Ngoy (Dk. 63 Oğulcan Çağlayan), Hajradinovic, Da Costa
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Schindler), Alim Öztürk (Dk. 46 Ntcham), Van Drongelen, Bola, Benasser, Tait (Dk. 86 Muja), Holse (Dk. 70 Fofana), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Mouandilmadji (Dk. 46 Dimata)
Gol: Dk. 3 Aytaç Kara (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 41 Fall, Dk. 90+4 Gianniotis (Kasımpaşa), Dk. 72 Dimata, Dk. 78 Van Drongelen, Dk. 83 Fofana (Yılport Samsunspor)
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