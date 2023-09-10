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Kayserispor, Recep Uçar ile anlaştı

Kayserispor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'u yöneten teknik direktör Recep Uçar ile anlaştı. Deneyimli teknik adam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kayserispor, Recep Uçar ile anlaştı

Trendyol takımlarından , teknik direktör Recep Uçar ile anlaştı.

Süper Lig’in ilk 4 haftasını teknik direktör Çağdaş Atan ile geçiren ve lige verilen milli arada teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor, Recep Uçar ile sözleşme yapacak.

Kayserispor bugün son kez görüşme yaptığı Recep Uçar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Son olarak Ümraniyespor’da görev yapan Recep Uçar, yarın Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak ve sonrasında antrenmana çıkacak.

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