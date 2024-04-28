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Kocasinan Şimşekspor veda etti

Kocasinan Şimşekspor, U18 takımı U18 Türkiye Şampiyonasına veda etti.

Kocasinan Şimşekspor veda etti

U18 Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Kocasinan Şimşekspor, oynadığı 2 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Elazığ grubunda yer alan Kocasinan Şimşekspor ilk maçta Kahramanmaraşspor Kulübü ile 1-1 berabere kalırken ikinci maçında ise bu kez Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak, Türkiye Şampiyonası’nda 1. kademeye veda etti.

U18 Türkiye Şampiyonasına 1. kademe grubunda veda eden Kocasinan Şimşekspor maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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