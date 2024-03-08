Konyaspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman? Konyaspor - Adana Demir. Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Konyaspor - Adana Demir. Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Konyaspor - Adana Demir. maçı 09.03.2024 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Konyaspor - Adana Demir. Maçı Nerede Oynanacak?
Konyaspor - Adana Demir. maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Konyaspor - Adana Demir. Maçının Hakemleri
Konyaspor - Adana Demir. maçını orta hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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