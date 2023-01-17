Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic dönemi

Konyaspor, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlüğe Aleksandar Stanojevic'in getirildiğini duyurdu.

Sırp teknik direktör son olarak ülkesinin takımlarından Partizan'ı çalıştırmıştı.

1.5 YILLIK İMZA



Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Konyaspor’umuz, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, yöneticilerimiz İbrahim Şahin ve İsmail Yazıcı katıldı.



Kariyerinde daha önce DL Aerbin, BJ Guoan, Maccabi Haifa, BJ Enterprises, PAOK, Al-Qadsiah FC ve BJ Renhe takımlarında görev yapan Stanojevic son olarak Partizan’da çalıştı.



Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbistan Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti.



Teknik direktörümüz Stanojevic'in yardımcılıklarını Branko Vukasinovic, Branimir Micovic, Nemanja Jovsic ve Radenko Pantovic yapacak.

