Konyaspor'dan resmi açıklama: Fahrudin Omerovic göreve getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş'le yollar ayrıldı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, 2014/2015 ve 2018/2019 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Bosna Hersek doğumlu Fahrudin Omerovic (63) ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştığını açıkladı.

YARIN İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Yarın imza atması beklenen Fahrudin Omerovic'in, İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor da antrenör olarak görev yaptı.

Konyaspor'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, Süper Lig 2023-24 sezonu sonuna kadar Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Teknik Direktörümüz Omerovic’e Konyaspor’umuzda başarılar dileriz."