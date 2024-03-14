Kylian Mbappe kebapçıyla mahkemelik oldu

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Fransa'da ilginç bir olayla gündeme geldi.

KEBAPÇIYA DAVA AÇTI

Fransız futbolcu, kebapta isminin kullanılmasının ardından Marsilya'daki bir kebapçıya dava açtı.

Yıldız oyuncunun isminin yer aldığı menüde "Mbappe'nin kafatası kadar yuvarlak bir fırıncı ekmeği" ile birlikte servis edildiği ifade ediliyordu.

8 GÜN SÜRE

Avukatı aracılığıyla kebapçıya mahkeme açan futbolcu, adının menüden çıkarılması için 8 günlük bir süre verdi.

Restoranın sahibi Mohamed Henni ise "Utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Böyle bir şey için beni dava etmek mi? Bu gerçekten inanılmaz. Açıkçası buna inanamıyorum" diye konuştu.