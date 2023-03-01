Kylian Mbappe'den Omuz Omuza kampanyasına destek

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından depremzedeler için düzenlenen kulüplerin ve futbolcuların da destek verdiği "Omuz Omuza" kampanyasına Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe de destek verdi.

Spor kanallarında canlı yayınlanan programa bağlanan Mbappe şu açıklamaları yaptı:

"Aslında Fransızca konuşmayı tercih ettim. Daha kalpten konuşabileceğim bir ortam. Bu yaşanan büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği bir trajediydi ve Türk halkının neler çektiğini tahmin etmekte bile güçlük çekiyorum. Bugünkü görevimiz benim için sıra dışı bir görev. Dünyanın futbol camiası toplanacak ve Türkiye’ye bu desteği verecekler. Bu program bu açıdan da benim için istisnai. Ben de parçası olabildiğim için gurur duyuyorum.”

"TÜRKİYE İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



"İlk olarak futboldan bahsetmeden önce tabii ki çocukların hayalleri çok önemlidir. Benim dualarımın içinde yerleri vardır. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Ben de etrafımda yardımsever davranışlarda bulunmak için can atan birisi olarak, Türkiye’nin yaşadığı zorluklar da göz önünde bulundurulduğunda yine elimden geleni yapacağım. Türkiye için her şey iyi olacak diye umuyorum. Birçok çocuğu tekrar gülümsetecek durumda olduğumuz kanaatindeyim."

Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyanın ilk 2 saatinde 200 milyon lirayı aşkın bağışa ulaşıldı.

