Türk futbolu Omuz Omuza: Depremzedeler için yardım kampanyası

KAMPANYA 6 AY SÜRECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de federasyon olarak depremzedeler için düzenlenen "Omuz Omuza" kampanyasını 80 milyon liralık bağışla başlattıklarını söyledi.



Bugünün futbol dünyası için çok çok önemli bir gün olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Bu kampanya çok büyük yıkıma bir nebze olsun merhem olacak. Bu bölgenin çok büyük ihtiyacı var. Biz de futbol ailesi olarak geçici, kalıcı barınma ihtiyacını gidermek için yola çıktık. Bu kampanyaya, Süper Lig takımları, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımları, profesyonel ve amatör tüm takımların başkanları, futbolcular, ekibin tüm paydaşları destek veriyor ve bundan sonra da destek bekliyoruz." dedi.

"Özellikle 'Omuz Omuza' kampanyamız için imkanı olan herkesi, bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum" diyen Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti:



"Bu kampanyayla aramızdaki tüm renk farklarını bir kenara bırakıp tek amaç için buradayız. Yani 'Omuz Omuza'yız. Kimsenin, 'Daha önce yardım yaptım, şu an yapmama gerek yok' demesini istemiyoruz. İki hafta önce de kampanya oldu. Ama bu ihtiyaç maalesef hep devam edecek. Onun için ihtiyacımız büyüyor."



Büyükekşi, bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.