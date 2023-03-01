Türk futbolu Omuz Omuza: Depremzedeler için yardım kampanyası

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile depremzedelere destek için "Omuz Omuza" kampanyası başlatıldı. Spor kanallarından canlı yayınlanan kampanyaya kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular da destek verdi.
Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyada saat 00.30 itibariyle 631 milyon lirayı aşkın bağış toplandı.
SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Omuz Omuza kampanyası canlı yayınına bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.
Kasapoğlu konuşmasında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak. Bu projeye destek verenlere ve pozitif havayı oluşturan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
KAMPANYA 6 AY SÜRECEK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de federasyon olarak depremzedeler için düzenlenen "Omuz Omuza" kampanyasını 80 milyon liralık bağışla başlattıklarını söyledi.
Bugünün futbol dünyası için çok çok önemli bir gün olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Bu kampanya çok büyük yıkıma bir nebze olsun merhem olacak. Bu bölgenin çok büyük ihtiyacı var. Biz de futbol ailesi olarak geçici, kalıcı barınma ihtiyacını gidermek için yola çıktık. Bu kampanyaya, Süper Lig takımları, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımları, profesyonel ve amatör tüm takımların başkanları, futbolcular, ekibin tüm paydaşları destek veriyor ve bundan sonra da destek bekliyoruz." dedi.
"Özellikle 'Omuz Omuza' kampanyamız için imkanı olan herkesi, bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum" diyen Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti:
"Bu kampanyayla aramızdaki tüm renk farklarını bir kenara bırakıp tek amaç için buradayız. Yani 'Omuz Omuza'yız. Kimsenin, 'Daha önce yardım yaptım, şu an yapmama gerek yok' demesini istemiyoruz. İki hafta önce de kampanya oldu. Ama bu ihtiyaç maalesef hep devam edecek. Onun için ihtiyacımız büyüyor."
Büyükekşi, bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Kampanya için düzenlenen canlı yayına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörleri de katıldı.
Stefan Kuntz, "Elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Ben hep bahsediyorum; Türkiye benim ikinci evim" diye konuştu.
JORGE JESUS'TAN DESTEK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da "Türk insanının şu anda paylaştığı duyguları ben de paylaşıyorum. Gerçekten bu trajedi, asrın felaketi. Büyük Türk Milleti'nin ayağa kalktığını gördüm. Birlik olmaları çok güzeldi. Çok insan hayatını kaybetti. Ama artık geleceği ve ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Türk insanını, büyük dayanışma ve birlik içinde gördüm. Bunun için tebrik ediyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ama gelecek için çok iyi şeyler yapabiliriz." şeklinde konuştu.
VOLKAN DEMİREL VE GÖKHAN ZAN'DAN DUYGUSAL KONUŞMA
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türk bayrağı altındaki herkesin yardım kampanyalarına destek vermesini rica ederek, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa. Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Antrenör Gökhan Zan ise 100 yılın felaketini yaşadıklarını ve artık geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, şunları aktardı:
"100 yılın felaketini yaşadık. 1,5 dakika içinde vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, dostlarınız, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Bizim bunları tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya oluşturmamız gerekiyor. Hatay sadece Atatürk'ün değil, hepimizin şahsi meselesidir. Hatay daha önce de deprem yaşadı ve her zaman ayağa kalkarak önüne baktı. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk milletine bu birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Bize insanlığın ölmediğini gösterdiler. Tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz, bu yardımlarla daha da güçlü olacağız."
MBAPPE'DEN DESTEK
Kampanya için programa bağlanan Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe de şunları kaydetti:
"Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak."
Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.
FATİH TERİM: BU ÜLKEYE BU MEMLEKETE BORCUMUZ VAR
Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ise "Bu ülkeye, bu memlekete borcumuz var. Sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Birlikteliğe ihtiyacımız var. Hiç kuşku yok ki, her zamankinden daha çok bilime, vizyona ve emeğe ihtiyacımız var. Afet bölgesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bazı şeyler düşünmeliyiz. TFF'nin başkanlığında, tüm devlet kurumları dahil olmak üzere, akademisyen ve Türkiye'nin köklü üniversiteleriyle birlikte; BESYÖ ve spor bilimleri okuyan öğrencilerin stajlarını deprem bölgesinde, bizimle yapması taraftarıyım. Bu iş için soyunmaya her saniye hazırım. Sporun ve futbolun birleştirici gücünü sonuna kadar kullanmalıyız. Yeni bir şeyler üretmeliyiz. Bir gencin, çocuğun sporla nasıl değişeceğinden anlarım. Hayatım boyunca gençlere dokunan bir insan olarak, bunun acil olarak devletin tüm kademelerinde başlamasından yanayım." dedi.
DURSUN ÖZBEK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray olarak buradan bir çağrı yapıyorum. Orada yaşananları gördükten sonra bizim ne katkı verebileceğimizi konuştuk. Biz Galatasaray olarak diyoruz ki, 'Bizim 30 milyon taraftarımız var'. Bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
Özbek, "Galatasaray olarak, bakanla konuştuk ve bölgeye 250 tane kalıcı konut yapacağız. Proje çalışmaları yapılıyor. 250 konut dediğiniz zaman 500 milyon TL ediyor." ifadelerini kullandı.
AHMET NUR ÇEBİ: BEŞİKTAŞ OLARAK 6 OKUL YAPTIRACAĞIZ
Yardım kampanyasına katılan isimlerden biri de Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi.
Çebi, "Milli Eğitim Bakanı ile yapmış olduğum görüşmede okul adı altında destek istediklerini söylediler. Bunu Omuz Omuza kampanyası içerisinde yürütmek istiyoruz. Deprem bölgesine okul konusuna da dikkat çekmeliyiz. 6 adet okul yapacağız." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de "Yaraları sarmak için milletimizin büyüklüğünü tekrar gördük. Türkiye Omuz Omuza tek yürek. Son maçımızda çocuklarımıza gönderilen oyuncakların tüm dünyaya etkisi olduğuna inanıyorum. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Acımızın çok büyük olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.
"KALBİMİZ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE"
Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kampanya gecesine telefonla bağlandı.
Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Nasser Al-Khelaifi, "Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük kayıplar var. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle."
Bu arada Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı kurumların kampanyaya yaklaşık 50 milyon lira bağışta bulunduğu açıklandı.
OMUZ OMUZA KAMPANYASINDA TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI NE KADAR OLDU?
Kampanyada saat 00.30 itibarıyla 631 milyon liradan fazla bağış toplandı.