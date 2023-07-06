La Liga ne zaman başlayacak? İşte 1. hafta maç tarihleri

Avrupa'nın en büyük liglerinden biri olan ve ülkemizde de yakından takip edilen La Liga, gelecek sezon Arda Güler'in Real Madrid'e transferiyle daha da yakından takip edilecek. İşte, La Liga'da 1. hafta maç tarihleri...



LA LİGA'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



11 Ağustos 2023'te başlayacak olan La Liga 26 Mayıs 2024'te sona erecek.



EL CLASİCO NE ZAMAN?



Real Madrid-Barcelona maçlarının tarihi de netleşti.



İlk El Clasico 11. haftada Nou Camp'ta 29 Ekim 2023'te oynanacak.



Ligin ikinci yarısında oynanacak olan ikinci maç ise 32. haftada oynanacak. Real Madrid, 21 Nisan 2024'te Barcelona'yı sahasında ağırlayacak.

