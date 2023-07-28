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LeBron James, kalp krizi geçiren oğlu hakkında konuştu

LeBron James, kalp krizi geçiren Bronny James için bir paylaşımda bulundu. Los Angeles Lakers ve NBA'in yıldızı yaptığı açıklamada, "Aileme sevgi ve dualarını gönderen sayısız insana teşekkür etmek istiyorum. Sizi hissediyoruz ve çok minnettarım" ifadelerine yer verdi.

LeBron James, kalp krizi geçiren oğlu hakkında konuştu

LeBron James'in oğlu Bronny James geçtiğimiz günlerde Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde antrenmanı esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 18 yaşındaki sporcunun tedavisi tamamlandıktan sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

Tüm bu yaşananların ardından LeBron James oğlu hakkında bir paylaşımda bulundu.

"SİZİ HİSSEDİYORUZ VE ÇOK MİNNETTARIM"

LeBron paylaştığı Tweet'te "Aileme sevgi ve dualarını gönderen sayısız insana teşekkür etmek istiyorum. Sizi hissediyoruz ve çok minnettarım. Herkes harika gidiyor. Ailemiz bir arada, güvende ve sağlıklı ve sevginizi hissediyoruz. Hazır olduğumuzda söyleyecek daha çok şeyimiz olacak ama herkese desteğinin bizim için ne kadar önemli olduğunu söylemek istedim!" ifadelerini kullandı.

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