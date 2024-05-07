Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş itirafı: Santos beni istedi

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve tarihine adını yazdıran Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların Türkiye Kupası yarı finalinde Ankaragücü ile oynayacağı mücadele için İstanbul'a geldi.

TRT Spor'a konuşan Portekizli yıldız bu akşam kupa maçını stadyumda takip edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Hayatımın en güzel anılarını Beşiktaş'ta biriktirdim. Bugün stadyumda olacağım. İstanbul hayatımın bir parçası. Türkler, bana karşı çok iyi. Beşiktaş'ta büyük bir geçmişim oldu. Ölene kadar benimle olacak. İstanbul da bu yüzden hayatımın önemli noktası. Her gün idman yapıyorum, aynı zamanda teknik direktörlükle ilgili kurs alacağım. Aşağıdan başlayacağım ve yukarılara çıkmak istiyorum. Futbol oynar mıyım tekrar? Bunu bilmiyorum. Fırsat olursa oynarım ama bunun için bir endişem yok.

YA BEŞİKTAŞ YA PORTO

Futbol oynayacaksam Beşiktaş ya da Porto olmalı! İki kulüp de negatif günler geçiriyor ama bu da futbolun parçası. Beşiktaş ve Porto'da hayatımın en güzel günlerim geçti. Hangi pozisyonda olursam, en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden kurslar almak istiyorum.

SANTOS BENİ BEŞİKTAŞ'A İSTEDİ



Fernando Santos, Beşiktaş'a dönmemi ve futbol oynamamı istiyordu, ama olmadı. Onun için de kolay bir dönem değildi. Hasan Arat ile bu konu hakkında konuştuk ama ne istediğini sonra söylemedim. Ben kişisel olarak böyle şeylerin üzerine gitmem. Telefon numaram var, istedikleri zaman beni arayabilirler.

SEMİH KILIÇSOY ZAMAN İÇİNDE DAHA ÇOK PARLAYACAK

Semih Kılıçsoy çok yetenekli, çok iyi bir genç. İyi bir Beşiktaş kadrosu içerisinde daha çok parlayacaktır. Günümüzde insanlar çok para kazanmayı düşünüyor ama Beşiktaş'ta sportif direktörün gelecekte daha çok nasıl kazanacağını düşünmeli. Bu kısımda hata var.

ŞENOL GÜNEŞ'İN EKİBİNDE OLMAK İSTERİM

Şenol Güneş ile çalışmayı çok isterim. Çok tecrübeli, çok öğretici. Ona çok saygı duyuyorum ve Şenol Güneş'i çok seviyorum. Birlikte çok şey kazandık. Teknik direktörlük yolunda ondan çok şey öğrenmek isterim. Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim. Transfer olduğumda çok iyi durumda değildim. Şenol Hoca, benimle konuştu ve fiziksel olarak iyi olmamam halinde, beni oynatmayacağını söyledi. Başta kötü hissettim ama motive oldum ve daha iyi hale geldim. Kendi aramızda Şenol Güneş ile belli savaşlar verdik ama çok güzel başarılar yakaladık.

Beşiktaş taraftarı, benim için daima özel olacak. Beni bu kadar seven başka bir taraftar grubu olmadı. Onlar tarafından bu kadar sevilmek, beni çok mutlu ediyor. Onlara teşekkür ederim."