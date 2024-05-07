Türkiye, Paris 2024 için kota sayısını 14 branşta 67'ye yükseltti

Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için kota müsabakaları hız kesmeden devam ediyor.



Paris 2024'e Türkiye, 67 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının daha da artması bekleniyor.



FİLENİN SULTANLARI 12 KİŞİYLE OLİMPİYATA GİDECEK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12 sporcuyla mücadele edecek.



FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", Fransa'da altın madalya mücadelesi verecek.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi) ile okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) da şu ana kadar ekip olarak olimpiyatta yer almaya hak kazanan takımlar oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.



BİREYSELDE EN ÇOK KOTA GÜREŞTE



Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran spor branşı şu ana kadar 9 isimle güreş oldu.



Güreşte milli sporcular; serbest stilde Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, grekoromen stilde Rıza Kayaalp, Enes Başar, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, kadınlarda ise Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'e kota aldı. Güreşte bu sayının daha da artması bekleniyor.



Güreşi 8 sporcuyla yelken ve boks, 7 sporcuyla da atletizm takip etti.

Türkiye, takım sporunda 12 kişilik Kadın Voleybol Takımı'nın dışında şu ana kadar cimnastik ve tekvandoda 5'er, atıcılıkta ve okçulukta 4'er, yüzmede 2, badminton, bisiklet, halter ve eskrimde da birer sporcuyla Paris 2024'e gitmeyi garantiledi.