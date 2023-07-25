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LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi!

LeBron James'in oğlu Bronny James'in basketbol antrenmanı sırasında kalp krizi geçirdiği aktarıldı. 18 yaşındaki basketbolcunun yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.

LeBron James'in oğlu Bronny James kalp krizi geçirdi!

LeBron James'in oğlu Bronny Pazartesi günü Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde bir antrenmanı sırasında kalp krizi geçirdi.

James ailesinin bir sözcüsü TMZ'ye yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki sporcunun hastaneye kaldırıldığını yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve ardından çıkarıldığını belirtti.

BRONNY JAMES'İN KALBİ DURDU

"Dün antrenman sırasında Bronny James'in kalbi durdu. Sağlık personeli Bronny'yi tedavi etmeyi başardı ve hastaneye götürdü. Şu anda durumu stabil ve artık yoğun bakımda değil" denildi.

Ailenin sözcüsü "James ailesine saygı ve mahremiyet rica ediyoruz ve daha fazla bilgi olduğunda medyayı bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklama, LeBron ve eşi Savannah'ın USC sağlık ve spor personeline sporcularının güvenliği için gösterdikleri "inanılmaz çalışma ve özveri" için teşekkür etmesiyle sona erdi.

Haberde takımın maçlarını ve antrenmanlarını yaptığı okulun sağlık merkezinden 911'e bir çağrı yapıldığı ve daha sonra Bronny olduğu teyit edilen hastanın,  ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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