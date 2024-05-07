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Dursun Özbek Florya projesi hakkında konuştu: "Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya projesinin sarı-kırmızılıların geleceğini kurtaracağına dikkat çekerek, "Florya projesi, Galatasaray'ın geleceğidir. Florya projesinden elde edilecek gelirin bir bölümü ile Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu ödeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek Florya projesi hakkında konuştu: "Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak"

, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle birlikte zirvedeki puan farkını 6'ya çıkarttı.

Sarı-kırmızılılarda Başkan , Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, futbol takımının Kemerburgaz'a taşınması ile Florya'da yapmayı planladıkları projenin kulübün geleceğini kurtaracağını belirtti.

Dursun Özbek'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"BANKALAR BİRLİĞİ'NE BORCUMUZU KAPATACAĞIZ"

"Florya projesi, Galatasaray'ın gelceğidir. Ciddi gelirler elde edeceğimiz ve ilk aşamada Bankalar Birliği'ne borcumuzu kapatacağımız bir çalışmadır."

"100 MİLYON TL'LİK FAİZ GİDERİNDEN KURTULACAĞIZ"

"Florya projesinden gelecek gelirin bir bölümü ile Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu ödeyeceğiz. Böylece aylık 100 milyon TL'lik faiz giderinden kurtulacağız." 

"BORCUMUZ SIFIR"

Ayrıca Dursun Özbek sporcuların maaşlarının ödenmediği iddialarına, "Bu iddialar tamamen asılsız. Futbol dışında voleytbol, basketbol, su topu, eskrim, yüzme branşları gibi amatör sporlarda bile bütün oyuncularımın ödemeleri yapıldı, borcumuz sıfır." yanıtını verdi.

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