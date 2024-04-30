Lewandowski'den transfer iddialarına yanıt

Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski, geleceği hakkında konuştu.

Bild gazetesinin haberine göre, Polonyalı forvet, "Bu yaz Barça'dan ayrılmak benim için kesinlikle imkansız, en az iki yıl için böyle bir şey söz konusu değil. Ayrılmayı ancak artık fiziksel olarak en iyi durumda olmadığımı ve acı çektiğimi hissettiğimde düşünmeye başlayacağım. Ama şu anda bunu hissetmiyorum" " diye konuştu.

Barcelona ile 2026'da sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki santrfor, "Suudi Arabistan'a ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi düşünecek zamanım olmadı. Şu anda kendime 2026'ya kadar kesinlikle bu yüksek seviyede oynayabileceğimi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Katalan ekibiyle 44 resmi maça çıkan Lewandowski, bu mücadelelerde 23 gol atıp 9 asistlik katkı sağladı.