Lionel Messi'den Barcelona itirafı

MLS ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, Barcelona ile sözleşme yenilemeyeceğinin kendisine söylenmesiyle hayatının alt üst olduğunu açıkladı.

Messi geçmişte PSG'deki hayata uyum sağlamanın ne kadar zor olduğunu anlatmış ve ayrılırken gözyaşları içinde yaptığı basın toplantısında kendi isteği dışında ayrıldığını açıklamıştı.

Arjantinli oyuncunun Big Time Podcast kanalında yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;

"HAYATIMI BİR GÜNDE İNŞA ETMEK ZORUNDA KALDIM"



"PSG'ye gittiğimde değişim zor oldu çünkü Barcelona'da çok iyi gidiyordum ve orada kalmayı planlıyordum. Ayrılmaya hazır değildim, her şey çok hızlı gelişti, hayatımı bir günden diğerine yeniden inşa etmek zorunda kaldım. Başka bir ligi, başka bir kulübü, yeni bir soyunma odasını tanıdım. Aramadığımız bir değişiklikti ve bu yüzden ilk başta zor oldu."



"BARCELONA'DA İLK GÜNLERİM ÇOK ZORDU"



"Barcelona'ya ilk geldiğimde benim için çok zordu. Çocuktum ve yeni arkadaşlara, yeni ülkeye, yeni şehre, yeni insanlara, yeni okula uyum sağlamam gerekiyordu. Başlarda benim için zordu ama istediğim şeyi yaptığımı, Barcelona gibi harika bir takımda futbol oynadığımı düşündüm ve bu beni ileriye taşıdı, etkileyiciydi ve bundan çok keyif aldım. Barcelona'da bana her zaman çok iyi davrandılar, onlara minnettarım."

"KRAMPONLARIMI ASARDIM"



Messi ayrıca Arjantin'deki görevinden emekli olma konusuna da değindi ve Katar'da Dünya Kupası'nı kazanmamış olsalardı kramponlarını asacağını söyledi.

Dünya yıldızı "Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan maçı dışında turnuvadan keyif aldım. Fransa'ya karşı finali kazandık ve çok güzeldi. Şampiyon olmasaydık muhtemelen milli takımı bırakırdım." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, "Emekli olduğumda ne yapacağımı hala düşünmedim. Şu anda, sonrasında ne olacağını düşünmeden günün ve anların tadını çıkarmaya çalışıyorum."