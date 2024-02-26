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Lionel Messi'den sezonun ilk golü: Los Angeles'ta puanlar paylaşıldı

Major League Soccer'da Inter Miami forması giyen Lionel Messi, Los Angeles Galaxy deplasmanında 1 puanı 90+2. dakikada kurtardı. Arjantinli yıldız sezonun ilk golünü atarken maç fazlasıyla 4 puanla zirveye yerleşti.

Lionel Messi'den sezonun ilk golü: Los Angeles'ta puanlar paylaşıldı

MLS'in ikinci haftasında Arjantinli yıldız Lionel 'nin forma giydiği Inter Miami, deplasmanda Los Angeles Galaxy ile 1-1 berabere kaldı.

Dignity Health Sports Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Dejan Joveljic'in 75. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Sergio Busquets, Luis Suarez, Jordi Alba, DeAndre Yedlin gibi isimlerin de görev yaptığı Inter Miami, bu gole 90+2. dakikada Lionel Messi ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Arjantinli yıldız futbolcu, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Los Angeles Galaxy'de Ricard Puig, 13. dakikada penaltı kaçırdı, Marcos Delgado ise 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Inter Miami, 4 puana yükseldi. Sezonun ilk maçına çıkan Los Angeles Galaxy, ilk puanını aldı.

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