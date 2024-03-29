Liverpool, teknik direktör adaylarından Xabi Alonso'yu çıkardı

Bayer Leverkusen ile henüz mağlubiyet yaşamayan Xabi Alonso'nun ismi Liverpool ve Bayern Münih ile anılıyordu.

The Independent'ın haberine göre, Xabi Alonso'nun bu yaz Liverpool'un teknik direktör adayları listesinde yer alması beklenmediği kaydedildi.

Bayer Leverkusen ise kendilerini ilk Bundesliga şampiyonluğunun eşiğine getiren Liverpool'un eski orta saha oyuncusunu takımda tutacaklarından emin olduklarını açıkladı.

KLOPP'UN YERİNE ADAY OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Liverpool forması giydiği beş yıl boyunca 2005 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alonso, sezon sonunda görevi bırakacak olan Jurgen Klopp'un yerine geçecek favori isim olarak görülüyordu ancak Merseyside kulübü tarafından böyle görülmedi.

Klopp geçtiğimiz ay Alonso'yu överek onu yeni neslin "öne çıkan" menajeri olarak nitelendirmiş ve ilk üst düzey menajerlik görevi olan Leverkusen'de "kesinlikle olağanüstü" bir iş çıkardığını söylemişti.

BAYERN MÜNİH DE VAZGEÇTİ

Bayern Münih'in de Alonso'yu transfer etme girişimlerinde başarısızlığı kabul etmiş olabileceği kaydedildi.

Bayern'in Onursal Başkan Uli Hoeness, Xabi Alonso'yu sezon sonu görevinden ayrılacak Thomas Tuchel'in yerine getirmenin çok zor olacağını itiraf etti.

38 MAÇTA NAMAĞLUP

Xabi Alonso, Bayer Leverkusen ile Bundesliga'da 26 haftada 70 puan toplayarak Bayern Münih'e 10 puan fark attı ve liderliğini korudu. Ayrıca çıktığı 38 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.