London Lions-Beşiktaş BOA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İngiltere'nin London Lions ekibine konuk olacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekip, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkacak. Galibiyet ve 7 sayının altındaki her türlü yenilgi Beşiktaş'ın FIBA Avrupa Kupası'nı kazanmasına yetecek.



London Lions-Beşiktaş BOA maçı 10 Nisan'da yapılacak. Copper Box Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.



Mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ TAM KADRO



Bu turnuvada tarihinde ilk kez final oynayan siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor.



Kadın basketbolunda tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmak isteyen Beşiktaş BOA, London Lions müsabakası öncesi Londra'daki ilk antrenmanını müsabakanın oynanacağı Copper Box Arena’da bugün TSİ 21.00'de gerçekleştirecek.



Siyah-beyazlı takım son antrenmanını ise maç sabahı TSİ 13.00'te yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.