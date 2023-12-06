Luis Suarez ile Lionel Messi yeniden buluşuyor

Luis Suarez, bir dönem Barcelona'da birlikte oynadığı Lionel Messi ile Inter Miami'de buluşuyor.

Miami Herald'ın haberine göre, Brezilya'da Gremio ekibine veda ettikten sonra MLS ekibi Inter Miami ile anlaşan Suarez'in önümüzdeki haftalarda kulübe katılması bekleniyor.

Henüz resmiyete dökülmeyen anlaşmanın Gremio Fluminense maçının ardından yapılması bekleniyor.

Lionel Messi'nin en yakın arkadaşı Suarez ile Inter Miami'nin 1 yıllık sözleşme yapacağı da kaydedildi.

Ocak ayında 37 yaşına giren Suarez, Cumartesi günü Gremio'nun Brasileirao sezonundaki son iç saha maçında oynadı ve Vasco da Gama'ya karşı maçın tek golünü attı.

Uruguaylı golcü maçın ardından Gremio taraftarına duygusal bir veda yaptı.



Suarez sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı;



"Ailem ve ben herkese gösterdikleri sevgi için teşekkür etmek istiyoruz ve bunu Cumartesi günü Arena Do Gremio'da yaşadık. Sonsuza kadar kalbimizde taşıyacağımız inanılmaz, unutulmaz bir gündü."

SUAREZ, MESSİ İÇİN 1 YIL ERKEN AYRILIYOR

Suarez 2023 yılında Gremio ile iki yıllık bir anlaşmaya imza attı ancak Messi'nin Temmuz ayında Inter Miami ile anlaşmasıyla birlikte sözleşme bitişine 1 yıl kala Gremio ile fesih anlaşmaları için pazarlık yaptı.