Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI



Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, bu maçta yedek bekledi.



İtalyan teknik direktör, yedekler arasındaki orta saha oyuncularından Luka Modriç ve Dani Ceballos'u ikinci yarıda oyuna sokmayı tercih etti.



Puanını 58'e çıkaran Real Madrid liderliğini korusa da şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona (56 puan) ile arasındaki puan farkını artırmak için önemli bir avantajı kaçırdı.



La Liga'da 3. Barcelona'nın 50, 4. Atletico Madrid'in ise 48 puanı bulunuyor.