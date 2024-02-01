NTV.COM.TR’ye geri dön

Manchester United'da Altay Bayındır onuruna Old Trafford'a Türk bayrağı çekildi

İngiliz devi Manchester United, takımda forma giyen ilk Türk futbolcusu Altay Bayındır onuruna Old Trafford'da Türk bayrağı dalgalandırdı.

Manchester United'da Altay Bayındır onuruna Old Trafford'a Türk bayrağı çekildi

ekibi 'da Altay Bayındır onuruna Old Trafford'a Türk bayrağı çekti. 

Manchester United, formasını giyen ilk Türk oyuncu Altay Bayındır onuruna stadyumunda Türk bayrağı dalgalandırdığı anları yayınladı.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRIYORUZ"

Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yanı sıra "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türk bayrağını dalgalandırıyoruz." mesajını paylaştı.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, geçen hafta İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Newport County'e konuk olmuş ve maçı 4-2 kazanarak Federasyon Kupası'nda 5. tura çıkmıştı.

"Boey'in yerine Cedric Soares" (1 Şubat 2024 spor manşetleri)

"Boey'in yerine Cedric Soares" (1 Şubat 2024 spor manşetleri)

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;