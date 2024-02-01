Manchester United'da Altay Bayındır onuruna Old Trafford'a Türk bayrağı çekildi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da Altay Bayındır onuruna Old Trafford'a Türk bayrağı çekti.
Manchester United, formasını giyen ilk Türk oyuncu Altay Bayındır onuruna stadyumunda Türk bayrağı dalgalandırdığı anları yayınladı.
"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRIYORUZ"
Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Türk bayrağının göndere çekilme görüntüsünün yanı sıra "İlk Türk oyuncumuz onuruna Türk bayrağını dalgalandırıyoruz." mesajını paylaştı.
Milli kaleci Altay Bayındır'ın ilk kez formasını giydiği Manchester United, geçen hafta İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Newport County'e konuk olmuş ve maçı 4-2 kazanarak Federasyon Kupası'nda 5. tura çıkmıştı.
Flying the Turkey flag high in honour of our first Turkish Red: @AltayBayindir_1 ❤️🇹🇷#MUFC pic.twitter.com/yNWR2fNcJz— Manchester United (@ManUtd) January 31, 2024
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