Manchester United'dan Altay Bayındır paylaşımı: "Zamanı geldi"

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ilk kez forma giymeye hazırlanıyor.

Manchester ekibi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Altay Bayındır için zamanı geldi" başlığı altında bir video yayınladı.

Milli kaleci, Manchester United'ın FA Cup'ta Newport County ile oynayacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlaması halinde kırmızı-beyazlılarla ilk kez forma giyme şansını elde edecek.

Kırmızı Şeytanlar'ın as kalecisi Andre Onana, Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ettiğinden dolayı kalenin Altay Bayındır'a emanet edilmesi bekleniyor.



Manchester United yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Altay Bayındır için zaman geldi.Türk kalecimiz, Pazar gübü oynayacağım FA Cup mücadelesinde sahada olmaya hazır."

Manchester United'ın Newport County ile oynayacağı FA Cup mücadelesi yarın saat 19.30'da başlayacak.

Karşılaşma TİVİBU SPOR 4'ten canlı yayınlanacak.