Manchester United'dan Anthony Martial açıklaması

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, kasık şikayetleri nedeniyle ameliyat olan Anthony Martial’in rehabilitasyon sürecinde yaklaşık 10 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, transfer adı birçok Süper Lig ekibiyle anılan Fransız futbolcu Anthony Martial’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili, Martial’in kasık şikayeti nedeniyle gerçekleşen ameliyatın başarılı bir şekilde tamamladığı ve rehabilitasyon sürecinin ise yaklaşık 10 hafta kadar süreceğini duyurdu.