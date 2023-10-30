Marsilya-Lyon maçı ne zaman oynanacak?

Ligue 1'in 10'uncu haftasında Marsilya ile Lyon'un Velodrome Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde çıkan olaylar karşılaşmanın ertelenmesine neden oldu. İşte, Marsilya-Lyon maçı hakkında bilgiler...



Marsilyalı taraftarlar, Lyon takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirdi. Stadyuma doğru ilerleyen Lyon takım otobüsünün saldırının ardından camları kırılırken, teknik direktör Fabio Grosso da yaralandı.



Yüzü kanlar içinde kalan İtalyan teknik adam tedavi edilirken, karşılaşma öncesi yaşanan bu olaylar sebebiyle maç ileri bir tarihe ertelendi.



MAÇ NE ZAMAN YAPILACAK?



Fransa Ligue 1'de Marsilya ile Lyon arasında oynanması planlanan karşılaşmanın tarihi henüz net değil.



Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

