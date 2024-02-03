Mbappe'den Real Madrid kararı

PSG'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız Kylian Mbappe, takımıyla henüz yeni kontrat imzalamadı.



Fransız devinin tüm girişimlerine karşın Mbappe'den ayrılık kararı çıktı.



REAL MADRID KARARI



Le Parisien'in haberine göre; Mbappe, Real Madrid'e katılmaya karar verdi. Sezon sonunda PSG'ye veda edecek olan Fransız yıldızın yeni sezondan itibaren Madrid forması giyeceği aktarıldı.



Fransız devinin 25 yaşındaki futbolcuya yıllığı 100 milyon eurodan 4 senelik kontrat önerdiği iddia edilmişti.



PSG formasıyla toplam 288 maça çıkan Mbappe 241 gol, 105 asistlik performans sergilemişti.

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