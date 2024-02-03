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Mbappe'den Real Madrid kararı

Dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e imza atma kararı aldı.

Mbappe'den Real Madrid kararı

PSG'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız , takımıyla henüz yeni kontrat imzalamadı.

Fransız devinin tüm girişimlerine karşın Mbappe'den ayrılık kararı çıktı.

REAL MADRID KARARI

Le Parisien'in haberine göre; Mbappe, 'e katılmaya karar verdi. Sezon sonunda PSG'ye veda edecek olan Fransız yıldızın yeni sezondan itibaren Madrid forması giyeceği aktarıldı.

Fransız devinin 25 yaşındaki futbolcuya yıllığı 100 milyon eurodan 4 senelik kontrat önerdiği iddia edilmişti.

PSG formasıyla toplam 288 maça çıkan Mbappe 241 gol, 105 asistlik performans sergilemişti.

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