Melissa Vargas'ın eli sıkılmadı, sosyal medya Polonyalı voleybolculara tepki gösterdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.Öte yandan Melissa Vargas 24 sayılık performansıyla maçın yıldızı oldu.

Ebrar Karakut ile Hande Baladın da 14 ve 9 sayıyla katkı sağladı.

Milli takımın pasör çaprazı Melissa Vargas, kritik anlarda takımın geri dönüşünü sağlayarak büyük bir rol oynadı. Oyuncular, zaferi Türk halkına bir hediye olarak sunduklarını belirttiler.

POLONYA TAKIMI VARGAS'IN ELİNİ SIKMADI



Karşılaşmada dikkat çeken bir nokta, Polonya takımının Melissa Vargas'a karşı seremoni sırasında selamlaşmamasıydı. Vargas, bu anları sosyal medya hesabından tiye alan bir paylaşımda bulundu.



Antrenör Daniele Santarelli, oyuncularının performansından gurur duyduğunu ve Türk halkının gurur duymasını sağlamak istediğini ifade etti.

Zehra Güneş, Türk kadınlarının başarısını ve Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'da elde edilen zaferin gururunu vurguladı. Gizem Örge ise zaferin ne kadar istekli bir şekilde kazanıldığını ve ileride daha fazla başarı elde etmek için çaba göstereceklerini belirtti.