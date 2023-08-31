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Melissa Vargas'ın eli sıkılmadı, sosyal medya Polonyalı voleybolculara tepki gösterdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Çeyrek Finali'nde Polonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleden set vermeden galip ayrılırken, yıldız pasör Melissa Vargas'ın maç öncesi seremonide elinin sıkılmaması sosyal medyada tepki topladı. Milli oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse bu videoya üzülmesin bu sadece komik bir şey" ifadelerini kullandı.

Melissa Vargas'ın eli sıkılmadı, sosyal medya Polonyalı voleybolculara tepki gösterdi

A Milli Kadın Takımı, Polonya'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.Öte yandan 24 sayılık performansıyla maçın yıldızı oldu.

Ebrar Karakut ile da 14 ve 9 sayıyla katkı sağladı.

Milli takımın pasör çaprazı Melissa Vargas, kritik anlarda takımın geri dönüşünü sağlayarak büyük bir rol oynadı. Oyuncular, zaferi Türk halkına bir hediye olarak sunduklarını belirttiler.

POLONYA TAKIMI VARGAS'IN ELİNİ SIKMADI

Karşılaşmada dikkat çeken bir nokta, Polonya takımının Melissa Vargas'a karşı seremoni sırasında selamlaşmamasıydı. Vargas, bu anları sosyal medya hesabından tiye alan bir paylaşımda bulundu.

Antrenör Daniele Santarelli, oyuncularının performansından gurur duyduğunu ve Türk halkının gurur duymasını sağlamak istediğini ifade etti.

, Türk kadınlarının başarısını ve Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'da elde edilen zaferin gururunu vurguladı. Gizem Örge ise zaferin ne kadar istekli bir şekilde kazanıldığını ve ileride daha fazla başarı elde etmek için çaba göstereceklerini belirtti.

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