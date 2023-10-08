Messi sahalara geri döndü: Inter Miami Play-off'ların dışında kaldı

Alvaro Barreal, FC Cincinnati adına 78. dakikada gol attı ve Lionel Messi'nin dönüşü, Inter Miami'nin sezonunu kurtarmaya yetmedi.

Bacağındaki sakatlık sebebiyle iki hafta sahalardan uzak kalan Messi, 20 Eylül'den bu yana ilk kez forma giydi.

Cincinati'ye 1-0 yenilen Inter Miami, MLS'te play-off'ların dışında kaldı.

MLS'te play-off'lara katılım sağlayamayan takımların Şubat ayına kadar maç yapmadıklarından dolayı Lionel Messi, Şubat 2024'e kadar sadece milli maçlarda forma giyecek.

