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Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

Medipol Başakşehir'le anlaşan Mesut Özil, "Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim" diyerek Fenerbahçe'ye veda etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.07.2022 - 20:32

Mesut Özil'den Fenerbahçe'ye veda mesajı

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Mesut Özil, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşattı

Mesut Özil, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşattı

ile yollarını ayırdıktan sonra ile anlaşan , sarı-laciverti kulübe veda etti.

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatı hayat yapan şeylerden biri belirsizliklerle dolu olması. Her zaman planlarımız, arzularımız, dileklerimiz istediğimiz doğrultuda gitmeyebiliyor. Çocukluk hayalim olan Fenerbahçe forması ile daha çok forma şansı bularak başarılar elde etmek istemiştim. Fenerbahçe camiasına ve taraftarına bana gösterdikleri ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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