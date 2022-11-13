Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu (Tayfun Taşdemir kimdir?)

Güney Kore'nin Donghae şehrinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun, İspanyol rakibi Ruben Legazpi'yle karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir, dünya şampiyonu oldu.



Tayfun'un bu başarısıyla Türkiye'ye 19 yıl sonra bu organizasyondaki ilk altın madalyayı getirdi. Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son olarak 2003 yılında Semih Saygıner şampiyonluk elde etmişti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tayfun Taşdemir'i tebrik etti.



Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Güney Kore'de düzenlenen Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Tayfun Taşdemir'i kutluyorum. Dünyanın en iyi bilardo sporcularının mücadele ettiği 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak şampiyon olan Tayfun Taşdemir'in başarılarının devamını diliyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

TAYFUN TAŞDEMİR KİMDİR?



Tayfun Taşdemir, 5 Kasım 1975 tarihinde Muş’da doğmuştur. Marmara Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında üniversiteye giderken bilardoya hobi olarak başladı.



2000 yılında milli takıma girdi. 2000 – 2002 yılları arasında en iyi performansını yaparak ilk 8’e girmeyi başardı. Hollanda‘dan aldığı teklif ile Hollanda’ya gitti.



Tayfun Taşdemir, Hollanda Profesyonel Bilardo Ligi’nde mücadele eden Twentevisie Kulübü’nde profesyonel olarak 3 yıl bilardo oynadı.



2003 ve 2004 yılında Milli Takımlar Dünya Şampiyonu olan Taşdemir, 2000 ve 2002 Ferdi Şampiyona ile 2003 Türkiye Bilardo Federasyonu (T.B.F.) şampiyonası birincisidir.



Tayfun Taşdemir, ayrıca, T.B.F. Antrenörlük Belgesi ve milli sporcu belgesi ile Dünya Profesyonel Bilardo Birliği (B.W.A.) sporcu kontratına sahiptir.

BAŞARILARI

2022 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası Şampiyonu (Güney Kore)

2021 Dünya Kupası 2. si (Hollanda)

2019 Dünya Kupası Şampiyonu ( Antalya)

2018 Dünya Kupası 2.si (Porto)

2018 Avrupa Kulüpler Şampiyonu (Portekiz)

2018 Dünya Milli Takımlar 3. sü ( Viersen)

2017 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 2.si

2017 Avrupa Milli Takımlar Şampiyonu (Almanya)

2017 Dünya Kupası 3.sü (Mısır)

2016 Avrupa Kulüpler Şampiyonu

2015 Dünya Kupası 2.si (G.Kore)

2015 Dünya Kupası Şampiyonu- (Vietnam)

2015 Milli Takımlar Dünya 3. sü

2015 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 3.sü

2015 Milli Takımlar Avrupa 3. sü

2014 Avrupa Kulüpler Şampiyonu

2014 Milli Takimlar Dunya 3. sü

2013 Avrupa Kulüpler Şampiyonu2013 Dünya Kupasi 2.

2013 Milli Takimlar Dunya 3.

2013 Dünya Kupası 3. sü

2012 Dünya Kupası 2. si

2012 Milli Takimlar Avrupa 3.

2011 Milli Takımlar Dünya şampiyonu

2010 Dünya Kupası 3. sü

2010 Avrupa Şampiyonası 3. sü

2009 Dünya kupası 3. sü

2009 Avrupa Şampiyonası 3. sü

2008 Milli Takımlar Avrupa sampiyonu

2008 Dünya Kupasi 3. sü

2006 Dünya Kupası 3. sü2005 Dünya Kupası 3.sü

2005 Avrupa Kulüpler 2. si

2004 Milli Takımlar Dünya Şampiyonu

2003 Milli Takımlar Dünya Şampiyonu

2002 Milli Takimlar Dünya 3. sü

2002 Avrupa Kupası 3. sü

2002 Dünya Grand Prix 3. sü