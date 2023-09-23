Milli güreşçi Selçuk Can dünya üçüncüsü oldu

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 72 kiloda milli güreşçi Selçuk Can, Bulgar rakibi Stoyan Kubatov ile karşılaştı. Rakibini mağlup eden Selçuk Can, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçinin aldığı bu madalya, Türk Milli Takımı'nın şampiyonadaki bu sene üçüncü bronz madalyası oldu.

Geçtiğimiz günlerde Serbest Güreş Milli Takımı'ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk bronz madalya, Kadın Güreş Milli Takımı'ndan Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya ve Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan Rıza Kayaalp gümüş madalya almıştı.