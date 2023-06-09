Milli maç (Letonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)

EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Letonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. D Grubu'nda oynanan 2 maç sonucunda 3 puanda yer alan millilerimiz, deplasmanda Letonya'yı yenerek kritik bir galibiyet almak istiyor. Mücadele öncesinde Türkiye A Milli Takımı aday kadrosu belli oldu. Peki, Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Letonya ve Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında 16 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.



Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.