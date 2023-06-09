Milli maç (Letonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)

EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Letonya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. D Grubu'nda oynanan 2 maç sonucunda 3 puanda yer alan millilerimiz, deplasmanda Letonya'yı yenerek kritik bir galibiyet almak istiyor. Mücadele öncesinde Türkiye A Milli Takımı aday kadrosu belli oldu. Peki, Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Letonya ve Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında 16 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın kadrosu şöyle:
Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir.
MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI
16 Haziran 2023
Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023
Türkiye-Galler
8 Eylül 2023
Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023
Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023
Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023
Galler-Türkiye
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