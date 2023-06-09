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Milli maç (Letonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, ikinci maçta Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. A Milli Takım, grubun üçüncü maçında Letonya'yı yenerek gruplarda avantajı eline almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli maç (Letonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri)

Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda ile kritik bir mücadeleye çıkacak. D Grubu'nda oynanan 2 maç sonucunda 3 puanda yer alan millilerimiz, deplasmanda Letonya'yı yenerek kritik bir galibiyet almak istiyor. Mücadele öncesinde Türkiye A Milli Takımı aday kadrosu belli oldu. Peki, Letonya-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya ve Türkiye, EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında 16 Haziran Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (Letonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 1

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre A 'ın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir.

Milli maç (Letonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024 Elemeleri) - 2

MİLLİ TAKIM'IN MAÇ PROGRAMI

16 Haziran 2023

Letonya-Türkiye

19 Haziran 2023

Türkiye-Galler

8 Eylül 2023

Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023

Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023

Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023

Galler-Türkiye

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