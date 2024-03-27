Milli takım, iki özel maçta da umut vermedi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynadığı iki özel maçı da kaybetti.

Geçtiğimiz Cuma günü Macaristan’a tek golle kaybeden Ay-yıldızlılar, dün Avusturya’ya farklı mağlup oldu. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride kapatan milliler; ikinci yarıda adeta dağılırken, sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.



932 GÜN SONRA KALESİNDE 6 GOL GÖRDÜ

A Milli Futbol Takımı, 932 gün sonra kalesinde 6 gol birden gördü. Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda 7 Eylül 2021 tarihinde deplasmanda Hollanda'ya 6-1 kaybeden ay-yıldızlılar, yaklaşık 2,5 yıllık aranın ardından hezimet yaşadı. O dönem Hollanda’ya 6-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş yollar ayrılmış ve takımın başına Stefan Kuntz getirilmişti.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 2. MAĞLUBİYET

Milli takımda 12 Eylül 2023’te Japonya ile oynan hazırlık maçının ardından Stefan Kuntz ile yollar ayrılmış ve yerine Vincenzo Montella göreve getirilmişti. Ay-yıldızlı takımın başında 3'ü resmi, 3'ü de hazırlık maçı olmak üzere 6 müsabakaya çıkan İtalyan teknik adam, Avusturya karşısında ikinci mağlubiyetini aldı. Milli takımın başında resmi maç kaybetmeyen Montella, iki mağlubiyetini Macaristan ve Avusturya ile oynan hazırlık maçlarında yaşadı. Montella ve öğrencileri resmi maçlarda ise Hırvatistan ve Letonya’yı mağlup edip, Galler ile deplasmanda berabere kalarak grubunu lider tamamlayarak EURO 2024’e katılma hakkını elde etmişti.

İKİ MAÇTIR FORVETLER SUSKUN

A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ve Avusturya ile oynadığı iki hazırlık maçında golcüler suskun kaldı. Forvet pozisyonunda kadroya Enes Ünal, Kenan Yıldız, Can Uzun gibi isimler dahil edilirken, iki maçtaki tek golü kaptan Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti. Macaristan ve Avusturya maçlarının özellikle ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanmayan Türkiye, bu fırsatların sadece bir tanesini değerlendirebildi.

DEVRE BAŞLARINI OYNAMAKTA ZORLANIYOR

Milli takım, iki hazırlık maçında da ikinci yarının ilk dakikalarında kalesini gole kapatamadı. Macaristan maçının 47’nci dakikasında penaltı golüne engel olamayan Ay-yıldızlılar, Avusturya maçında ise henüz ikinci dakikada geri düşmüştü. Beraberliği yakaladıktan sonra oyunda dengeyi sağlayan milliler, ilk yarının son dakikası ve ikinci yarının ilk dakikalarında yediği gollerin ardından oyundan düştü. Skorun 3-1’e gelmesinin ardından savunmada gardı iyice düşen Türkiye, hücumda da çok fazla etki gösteremedi.

