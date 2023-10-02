Milli voleybolcu Eda Erdem'in ismi evinin bulunduğu sokağa verildi

Fethiye Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, meclis salonunda gerçekleştirildi.



Toplantıda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa, "Eda Erdem Dündar" isminin verilmesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuyla ülkeye büyük mutluluk yaşattığını söyledi.



Milli takım kaptanı Eda Erdem'in şampiyonalardan vakit buldukça Göcek'te yaşadığını belirten Karaca, "Biz de Fethiye Belediyesi olarak kaptanımızın yaşadığı sokağa, ismini verdik. Onlar tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Kendileri için ne yapsak az." dedi.



Fenerbahçe Kulübü daha önce Erdem'in heykelinin dikileceğini açıklamıştı.

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