NTV.COM.TR’ye geri dön

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler 11'de!

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Cadiz ile karşı karşıya gelecek. İspanya Ligi La Liga'da şampiyonluğa doğru ilerleyen Real Madrid, bu hafta sahasında Cadiz'i yenmeye çalışacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in maçta oynayıp oynamayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. TSİ 17.45'te başlayacak mücadelede ilk Real Madrid'in ilk 11'i belli oldu. Milli yıldız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler 11'de!

İspanya Ligi () 34. hafta maçında taraftarı önünde Cadiz ile mücadele edecek. Ligde en yakın rakibiyle puan farkını 11'e yükselten Real Madrid, Cadiz'i de yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? oynayacak mı?

REAL MADRİD-CADİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Cadiz maçı saat 17.15’te başlayacak.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler 11'de! - 1

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, dün yaptığı açıklamada 'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını açıklamıştı.

Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki ilk 11'i belli oldu. Arda, ilk 11'de şans bulacak.

Real Madrid'in Cadiz karşısında ilk 11'i şöyle: 

Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda, Brahim, Joselu

GEÇEN HAFTA GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI

Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta 'da oynanan Real Sociedad deplasmanında da ilk 11'de sahaya sürülmüş ve takımının galibiyet golünü kaydetmişti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...