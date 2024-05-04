Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler 11'de!

İspanya Ligi (La Liga) 34. hafta maçında Real Madrid taraftarı önünde Cadiz ile mücadele edecek. Ligde en yakın rakibiyle puan farkını 11'e yükselten Real Madrid, Cadiz'i de yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Peki, Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
REAL MADRİD-CADİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Cadiz maçı saat 17.15’te başlayacak.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, dün yaptığı açıklamada Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını açıklamıştı.
Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki ilk 11'i belli oldu. Arda, ilk 11'de şans bulacak.
Real Madrid'in Cadiz karşısında ilk 11'i şöyle:
Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda, Brahim, Joselu
GEÇEN HAFTA GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI
Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta La Liga'da oynanan Real Sociedad deplasmanında da ilk 11'de sahaya sürülmüş ve takımının galibiyet golünü kaydetmişti.
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